АвтоВАЗ поднял цены на самую дорогую версию Lada Niva Bronto

Российский автопроизводтель «АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Niva Bronto — самую дорогую версию внедорожника Niva Legend. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Обе комплектации автомобиля подорожали на 34 тыс. рублей или 2,8-2,9%.

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Так, в базовой комплектации Luxe, которая с марта стоила 1 175 900 рублей, новая Lada Niva Bronto подорожала до 1 209 900 рублей, а стоимость ее топовой комплектации Prestige выросла с 1 225 900 до 1 259 900 рублей.

«АвтоВАЗ» возобновил продажи модели Lada Niva Bronto в середине марта 2023 года. Исполнение Bronto отличается увеличенным дорожным просветом, усиленными передними пружинами, доработанным задним мостом, специальными амортизаторами, а также винтовыми межколесными дифференциалами повышенного трения.

Внедорожник оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.