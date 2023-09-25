Nissan представил электрический «горячий» хэтчбек

Компания Nissan показала концепт электрического хот-хэтча. Трехдверка Concept 20-23 создана силами дизайнеров лондонской студии Nissan Design Europe (NDE) и представляет, как мог бы выглядеть идеальный электрокар для мегаполиса. Вдохновение авторы проекта, а это прежде всего молодые сотрудники NDE, черпали в виртуальных гонках и немножко в чемпионате Формула E.

© Nissan

Концепт 20-23, созданный в честь 20-летия студии Nissan Design Europe, продолжает линейку так называемых Pike cars. В 90-х это прозвище получили малолитражки Be-1, Pao, Figaro и S-Cargo, поскольку выпускала их выдуманная Pike Factory — отделение спецпроектов Ниссана. Хэтчбек спроектирован командой молодых стилистов и черпает вдохновение в мире виртуальных гонок. Отсюда немного мультяшные пропорции и аэродинамический обвес в духе ралли-каров. Цифра 20 в имени отсылает к юбилею, а 23 — это собственное число бренда, которое на японском читается как «ни-сан».

Nissan

Nissan

Nissan

Concept 20-23 представляет собой компактную трехдверку с поднимающимися дверями и светодиодными полукружиями фар, которые делают её похожей на последние Фиаты и «слепыша» Porsche Vision 357. Нагромождение прорезей и воздуховодов легко объяснить попыткой выглядеть «по-взрослому», но на самом деле каждый из элементов функционален и участвует в перенаправлении воздушных потоков. Даже та узкая щель на крыше сделана не для красоты, а для вентиляции салона.

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan