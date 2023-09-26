Госдума отложила законопроект о снятии авто с учета в день продажи

Госдума перенесла на неопределенную дату рассмотрение в первом чтении законопроекта, который разрешает автовладельцам подавать заявление в ГИБДД о снятии машины с учета сразу после совершения сделки по продаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате палаты.

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Согласно законопроекту, прежний владелец может подать заявление о прекращении учета транспортного средства в регистрационное подразделение ГИБДД сразу же после совершения сделки по продаже транспортного средства с использованием «Госуслуг» или при ее нотариальном удостоверении.