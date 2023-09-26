Госдума отложила законопроект о снятии авто с учета в день продажи

Госдума перенесла на неопределенную дату рассмотрение в первом чтении законопроекта, который разрешает автовладельцам подавать заявление в ГИБДД о снятии машины с учета сразу после совершения сделки по продаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате палаты.
Согласно законопроекту, прежний владелец может подать заявление о прекращении учета транспортного средства в регистрационное подразделение ГИБДД сразу же после совершения сделки по продаже транспортного средства с использованием «Госуслуг» или при ее нотариальном удостоверении.
Сейчас новому владельцу автомобиля отводится 10 дней для постановки машины на учет, в то время как прежний автовладелец может в это время получать штрафы с камер за нарушения, совершенные новым собственником. По мнение автора законопроекта, главы комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, реализация инициативы позволит избавить прежних автовладельцев от необходимости обжалования таких штрафов. Также законопроектом предлагается отменить обязанность предъявления полиса ОСАГО при постановке машины на учет.