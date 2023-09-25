Новые кроссоверы Jaecoo J7 начали поступать дилерам

Московские автодилеры начали получать новые кроссоверы Jaecoo J7, презентация модели для российского рынка состоится через три дня. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits, который опубликовал снимки автомобиля.

Длина модели составляет 4500 мм при колесной базе 2672 мм. Новинка будет представлена с передним и полным приводом в четырех комплектациях. Кроссовер оснастили бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра мощностью 186 л.с. (275 Нм) в связке с 7-диапазонным «роботом».

В максимальной комплектации Jaecoo J7 оснащен 19-дюймовыми дисками, панорамным люком, проекционным дисплеем, мультимедиа-системой с сенсорным 15-дюймовым экраном и голосовым управлением, двухзонным климат-контролем, аудиосистемой с восемью динамиками, водительским креслом с функцией памяти настроек и вентиляцией, адаптивным круиз-контролем и другими функциями помощи водителю.

Телеграм-канал No Limits

Другая модель Jaecoo, кроссовер J8, поступит в продажу в России в ноябре 2023 года