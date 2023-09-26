«Раздетый» подключаемый гибрид Renault Rafale проехался на камеру

Отсутствие маскировочной плёнки позволило фотошпионам разглядеть на боковине французского кроссовера дополнительный лючок, за которым прячется порт для зарядки батареи.

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Компания Renault представила свой купеобразный кроссовер Rafale, объявленный флагманом бренда, в июне текущего года: премьера новинки прошла в рамках авиасалона в Ле-Бурже. Кстати, именно это место было выбрано для дебюта не случайно: дело в том, что название этому SUV дали в честь семейства самолётов, которое было создано в 1934 году подразделением Caudron-Renault.

На фото: прототип Renault Rafale PHEV на тестах

Кроссовер Rafale является ближайшим родственником Austral и нового Espace, все три модели базируются на платформе CMF C/D. Длина новинки составляет 4,71 метра, ширина – 1,86 метра, высота – 1,61 метра, а расстояние между осями – 2,74 метра. Паспортный дорожный просвет у модели равен 180 мм.

Изначально было известно, что кросс-купе получит только гибридную «начинку», причём предусмотрены две модификации. Первая система E-Tech, с которой Renault Rafale дебютировал, есть также у Austral и Espace. В её основе лежит бензиновая 130-сильная турботройка объёмом 1,2 литра, которая работает в тандеме со стартер-генератором, электромотором мощностью 70 л.с., а также в неё входит батарея скромной ёмкости всего на 2 кВт*ч. Суммарная мощность этой системы равна 200 л.с., привод – только передний.

Скоро к базовому варианту присоединится второй – подзаряжаемый гибрид. Сейчас французы заканчивают серию дорожных испытаний будущей новинки: порцией свежих шпионских снимков с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. На тестируемом прототипе нет ни «клочка» маскировочной плёнки, поэтому фотографам без проблем удалось запечатлеть дополнительный лючок, за которым прячется порт для зарядки батареи, расположенный на правой боковине.

Все подробности об установке Renault Rafale PHEV, очевидно, рассекретят в рамках дебюта. На данный момент известно, что совокупная отдача плагин-гибридной системы составит 300 л.с. Привод у такого кроссовера полный. Информации о ёмкости тяговой батареи, входящей в комплект, пока нет. Однако, по данным издания, запас хода на одной зарядке при движении чисто на электротяге должен значительно превысить 40 км.

Судя по снимкам, никаких отличий во внешности у разных гибридных версий Rafale не будет (кроме уже обозначенного дополнительного порта для зарядки). Скорее всего, в салоне тоже будет минимум отличий. Напомним, кросс-купе в топовом исполнении Esprit Alpine оснастили «спортивными» креслами с более развитой боковой поддержкой; ещё Rafale первым получил мультимедийную систему с новой операционной системой и изменённой графикой. В списке оборудования значатся адаптивный круиз-контроль, комплект камер кругового обзора, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения.