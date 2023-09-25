Hyundai рассматривает разные варианты будущего завода в РФ
Южнокорейская компания Hyundai Motor рассматривает различные варианты будущего завода в России. Такое заявление сделали в компании после слов зампредседателя правительства РФ Дениса Мантурова, передает ТАСС.
«Мы рассматриваем различные сценарии и меры относительно российского завода», — сказали в Hyundai.
Ранее Мантуров на промышленной выставке «Иннопром. Казахстан» заявил, что завод южнокорейской компании в Санкт-Петербурге купит компания РФ. Он указывал, что уже «сформированы все решения относительно приобретения Hyundai».
Напомним, что компания остановила выпуск автомобилей в России в марте 2022 года из-за проблем в поставках комплектующих.
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