Полиция Латвии планирует штрафовать за наклейки "я - русский" на авто

"Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно потребует от владельцев их убрать, а также разъяснит цель и мотивацию размещения такой надписи. [Данные] лица могут быть привлечены к административной ответственности", - отметили в латвийской полиции. В разъяснении ведомства говорится, что речь идет о надписи "я - русский".