Nissan откажется от ДВС на 5 лет раньше европейцев

Глава Nissan рассказал, как будет происходит отказ от машин с ДВС. По словам президента Nissan Макото Учиды, которого цитирует агентство Nikkei, к 2030 году в модельной линейке бренда в Европе не останется автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, и с наступлением нового десятилетия компания начнет продавать европейцам исключительно электрокары. Таким образом, Nissan электрифицирует модельный ряд на пять лет раньше, чем в Европе на законодательном уровне введут запрет на машины с ДВС — такой запрет может начать действовать только в 2035-м.

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В течение следующих пяти лет Nissan рассчитывает ввести в эксплуатацию и начать массово применять тяговые батареи без кобальта, которые на 65 процентов дешевле в производстве. А план на следующие семь лет предусматривает запуск 19 электромобилей — не только в Европе, но и в других странах, — и девять гибридных моделей.

Глава Nissan рассказал и об инвестициях: около 40 миллионов евро направят на модернизацию и набор нового персонала научного-технического центра компании в Великобритании и находящейся рядом с ним дизайн-студии. Более половины этой суммы потратят исключительно на направление электрификации.