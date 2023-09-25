В Латвии собрались штрафовать за наклейки «я — русский» на машинах
В Латвии за размещение на автомобиле наклейки «я — русский» может грозить наказание в виде штрафа. Об этом сообщает полиция страны в соцсети X (бывший Twitter).
Уточняется, что владельцам машин с такими надписями придется немедленно их убрать.
«Государственная полиция <...> также разъяснит цель и мотивацию размещения такой надписи. [Данные] лица могут быть привлечены к административной ответственности», — пишет ведомство.
Ранее Латвия решила выгнать более трех тысяч проживающих в стране граждан России из-за экзамена по латышскому языку для продления вида на жительство. Покинут страну те россияне, которые не сдали экзамен или не подали заявку.
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