В Латвии собрались штрафовать за наклейки «я — русский» на машинах

В Латвии за размещение на автомобиле наклейки «я — русский» может грозить наказание в виде штрафа. Об этом сообщает полиция страны в соцсети X (бывший Twitter).

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Уточняется, что владельцам машин с такими надписями придется немедленно их убрать.

«Государственная полиция <...> также разъяснит цель и мотивацию размещения такой надписи. [Данные] лица могут быть привлечены к административной ответственности», — пишет ведомство.