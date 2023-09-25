В Севастополе морской и наземный общественный транспорт прекратил движение
Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение в Севастополе, сообщили в Telegram-канале городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В городе объявлена воздушная тревога.
На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение, – говорится в официальном сообщении.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев также сообщил о воздушной тревоге. Кроме того, временно было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.
Утром 23 сентября в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Губернатор уточнил, что сбитые ракеты упали в районе причала в Сухарной балке. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
25 сентября Равзожаев сообщил о введении системы оповещения. По его словам, воздушная тревога будет распространяться через сирены и громкоговорители на улице, по местному телевидению и радио, а также в его личном канале. После сигнала у жителей будет от 30 до 50 минут на то, чтобы спрятаться в укрытии или подготовиться к атаке дома.