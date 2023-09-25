В Севастополе морской и наземный общественный транспорт прекратил движение

25 сентября Равзожаев сообщил о введении системы оповещения. По его словам, воздушная тревога будет распространяться через сирены и громкоговорители на улице, по местному телевидению и радио, а также в его личном канале. После сигнала у жителей будет от 30 до 50 минут на то, чтобы спрятаться в укрытии или подготовиться к атаке дома.