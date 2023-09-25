Volvo безвозвратно покинула российский рынок
Вице-премьер России и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что сделка по передаче активов шведского автопроизводителя российским компаниям не предусматривала опцион на обратный выкуп. Таким образом, весь бизнес компании останется навсегда у российского покупателя.
В кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан» Денис Мантуров сообщил журналистам, что продажа активов Volvo произошла без опциона. В то же время компания Hyundai планирует продать свой автозавод в Санкт-Петербурге с возможностью обратного выкупа.
По словам главы Минпромторга, в ближайшее время власти примут решение насчет южнокорейских активов. При этом вице-премьер подчеркнул, что покупателем будет отечественная компания.
О том, что новым владельцем предприятия Volvo Trucks в Калуге станет российский предприниматель, стало известно в начале сентября. Тогда же будущую сделку подтвердили в Минпромторге.