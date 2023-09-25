Крымский мост открыли спустя почти час после остановки движения

Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыт почти через час после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Движение автотранспорта было перекрыто на Крымском мосту в 20.56 мск.

Кроме этого в Telegram-канале «Транспорт Севастополя» сообщили о возобновлении движения морского и наземного общественного транспорта. В 21.09 мск движение было приостановлено на время воздушной тревоги.

Вечером 25 сентября власти Севастополя объявили в городе воздушную тревогу.