Свердловчане переплатили 4 млрд рублей за ОСАГО

Владельцы полисов ОСАГО из менее убыточных регионов, куда входит Свердловская область, за последние 5,5 лет покрыли дефицит более убыточных на общую сумму в 63 млрд рублей. На Средний Урал пришлось 4 млрд рублей. Это следует из расчетов директора по рейтингам страховых компаний НКР (Национальные Кредитные Рейтинги) Евгения Шарапова.

В 2019 году Банк России запустил систему справедливого ценообразования в ОСАГО, это значит, что аккуратные водители не доплачивают за аварийных. Уровень выплат Евгений Шарапов корректировал по средним показателям страны в 2023 году. Превышение или дефицит соотносилось с уровнем сборов страхования в определенном регионе.

«Основными донорами страхования за последние 5,5 лет стали Москва (почти 23 млрд рублей переплаты с 2018 года), Московская область (13,2 млрд рублей), Свердловская область (4 млрд рублей), Санкт-Петербург (3,8 млрд рублей) и ХМАО (2,7 млрд рублей)», — сказано в расчетах, которыми поделились с «Ведомостями».

Чаще всего переплачивать приходилось за те регионы, в которых выплаты превышают сборы. Самая большая доплата приходится на Дагестан — 8,2 млрд рублей. По словам Шарапова, переход на индивидуальные тарифы также значит, что в любом регионе убыточность не должна сильно отличаться от средней по России. Кроме того, разница в размере выплат по ОСАГО связана с разными масштабами страхового мошенничества в регионах.