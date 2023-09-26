Ford сообщил о приостановке стройки завода в Мичигане за $3,5 млрд

Ford сообщил о приостановке в Мичигане стройки завода за $3,5 млрд
Американская автомобилестроительная компания Ford приостанавливает строительство завода по производству аккумуляторов в штате Мичиган стоимостью порядка $3,5 млрд на фоне масштабной забастовки работников автопрома.
Об этом пишет Bloomberg.
«Мы приостанавливаем работу и ограничиваем расходы на строительство», — говорится в сообщении.
Отмечается, приостановка работы продлится до тех пор, пока концерн не будет уверен в возможности «конкурентоспособно управлять заводом».