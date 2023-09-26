Какие технологии используют в России для безопасной езды на самокатах

На днях в Москве автомобиль сбил человека, который пересекал проезжую часть на самокате. И такие грустные новости в последнее время, увы, не редкость. За три года в России количество ДТП с участием электросамокатов и гироскутеров выросло в семь раз.

Если в 2019 году было зафиксировано 142 аварии, то в 2022-м уже 941. В первой половине года число подобных аварий увеличилось еще на 56 процентов. Лидером по их количеству является Краснодарский край. Далее следуют Тюмень, Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург. По данным ГК "Автодом", в ДТП с участием СИМ попадали 26 процентов автомобилистов.

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Часто виновником ЧП становятся сами самокатчики, налетая со всего маху на пешеходов. Краш-тесты показывают, что столкновение с самокатом на скорости всего 20 км/ч надолго может уложить человека на больничную койку, случаются и летальные исходы.

Как только в поле зрения "умной" камеры появляется самокат, система мгновенно предупреждает водителя об опасности возможного столкновения

Сегодня в России работает около 40 компаний, сдающих в аренду электросамокаты. Так называемый кикшеринг действует более чем в 170 городах. Только в столице парк прокатных машин составляет 60 тыс. единиц. По данным департамента транспорта Москвы, с начала сезона самокаты арендовали 7 миллионов раз. К концу 2023 года количество поездок может достичь 50 миллионов. По мнению экспертов, количество аварий с участием СИМ будет только расти.

А вот в Париже с нарушителями правил решили бороться радикально. С сентября столица Франции объявлена зоной, свободной от электросамокатов. Компании кикшеринга перенесли свои парки в другие города. А в России нашли решение, позволяющее водителям автотранспорта сделать езду более безопасной.

"Интеллектуальная система, интегрированная в автомобиль, решает сразу несколько задач. В том числе в базовый функционал заложена возможность определения пешехода на пути автомобиля. Как просто пешехода, так и человека на самокате. Как только в поле зрения интеллектуальной камеры появляется самокат, система мгновенно реагирует и предупреждает водителя об опасности возможного столкновения. Это решение значительно снижает риски возникновения аварии", - рассказывает коммерческий директор ГК "Монтранс" Сергей Кулаков.

В свою очередь компании кикшеринга внедряют технологии, делающие более безопасными как сами электросамокаты, так и поездки на них. Точнее, нарушения ПДД на СИМ становятся невозможными. Так, летом в столице по инициативе ЦОДД началось тестирование государственной информсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", нацеленной на повышение безопасности дорожного движения с участием электросамокатов. Особое внимание уделяется "медленным зонам" города, где скорость самокатов ограничена 10-15 км/ч. К примеру, это ВДНХ, Арбат, парк Горького и т.д.

Как известно, в любой транспорт, предназначенный для аренды, встроены GPS-приемники: без них не состоялись бы коммерчески успешные сервисы каршеринга и проката самокатов. Так вот, специализированный IoT-модуль отечественного производства, интегрированный в отечественную систему мониторинга электрических СИМ, при въезде самоката в "медленную зону" автоматически даст ему команду снизить скорость до разрешенной, даже если лихач на нем из всех сил будет жать на газ. Кроме этого, по словам гендиректора компании "ИТ-Резерв" Павла Мясоедова, маячок передает "кому положено" данные о работе бортового оборудования, уровне заряда батареи, скорости и направлении движения, длительности простоя, нахождения на парковке и т.д. Он также контролирует нагрузку на ось (вдвоем не покатаешься). Правила на самокате, оборудованном усовершенствованным маячком "ЭРА-ГЛОНАСС", лучше не нарушать. Данные о конкретном номере устройства и его действиях агрегируются в системе и передаются уполномоченным ФОИВ и ЦОДД. И жди, лихач, "письмо счастья"!

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