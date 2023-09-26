Dodge отзывает полицейские автомобили Durango

Dodge отзывает небольшое количество полицейских автомобилей Durango из-за слишком жесткого пыльника переключения передач. В итоге автомобиль может выйти из строя. Еще в июне Dodge начала расследование по поводу опасений, что Durangos, оснащенный пакетом Pursuit, теряет движущую силу на дороге. В ходе расследования выяснилось, что автомобили выходили из строя.

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Расследование Dodge показало, что трансмиссия выключалась с помощью селектора, который на автомобилях Pursuit расположен рядом с приборной панелью. На самом деле, проблема была в самой безобидной части системы: башмак переключения передач.

Это большая проблема, потому что если машина вдруг выключится из передачи и перейдет в нейтральное положение, она потеряет тягу, что будет очень неудобно во время преследования. Что еще более важно, если трансмиссия выскакивает из строя на оживленной дороге или шоссе, это может увеличить риск аварии, и водитель не получит предварительного предупреждения. Это побудило начать кампанию по отзыву в общей сложности 125 моделей Durango Pursuit 2023 модельного года в США.