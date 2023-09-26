В России запустят второй завод по выпуску ABS и ESP

ФГУП "НАМИ" планирует начать производство систем ABS и ESP для автомобилей на бывшем заводе Bosch в Самаре совместно с восточным партнером в середине 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора "НАМИ" Федорова Назарова.

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По его словам, уже есть договоренность о поставках с АвтоВАЗом, при этом ГАЗ, "Соллерс"и китайский Haval также в них заинтересованы.

"У нас обязательства, что мы 500 тысяч систем должны производить. В следующем году мы не сделаем столько, а через год уже может быть", - отметил он.

В перспективе выпуск систем планируется локализовать в России почти на 100%, добавил Назаров.

Напомним, летом этого года в Костроме компания "Итэлма" начала выпуск отечественных систем ABS. Для реализации проекта был построен новый цех с полностью автоматизированной производственной линией, отвечающий всем международным стандартам, а также создана инженерная группа, куда вошли российские и приглашенные иностранные специалисты в области тормозных систем. В декабре там же стартует выпуск и ESP.