Tesla показала обновленный седан Model 3
Tesla только что обновила свой доступный седан Model 3, но так и не уточнила, какой мощностью обладает электромобиль. Как выяснилось теперь благодаря сертификационным данным, загруженным в Минпромторг Китая, цифры немного снизились.
В частности, одномоторная версия Model 3 начального уровня теперь имеет мощность 264 л.с., что на 19 лошадиных сил меньше исходных 283 л.с. Версия с двумя двигателями еще хуже: ее мощность составляет 450 л.с. вместо 500 л.с.
Что касается версии Performance, она еще не анонсирована и не сертифицирована, поэтому ее характеристики остаются неизвестными. До обновления модельного года его мощность составляла 534 л.с. Цены на Tesla Model 3 2024 модельного года в Китае начинаются с 259 900 юаней (35 700 долларов США).
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