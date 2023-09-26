Tesla показала обновленный седан Model 3

Tesla только что обновила свой доступный седан Model 3, но так и не уточнила, какой мощностью обладает электромобиль. Как выяснилось теперь благодаря сертификационным данным, загруженным в Минпромторг Китая, цифры немного снизились.

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В частности, одномоторная версия Model 3 начального уровня теперь имеет мощность 264 л.с., что на 19 лошадиных сил меньше исходных 283 л.с. Версия с двумя двигателями еще хуже: ее мощность составляет 450 л.с. вместо 500 л.с.