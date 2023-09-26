Водители назвали самые ненадежные иномарки с пробегом

Британское издание Whatcar.com вместе со страховой компанией MotorEasy составило рейтинг самых ненадежных автомобилей в разных категориях. Опросы прошли среди 25 тысяч владельцев различных моделей, которые рассказывали о неисправностях, с которыми они столкнулись за последние два года эксплуатации.

Среди кроссоверов самым ненадежным оказался Nissan X-Trail 2014-2021 года выпуска. Сразу 45% респондентов пожаловались на различные проблемы с машиной, из которых 10% пришлось заплатить за починку около 177 тысяч рублей. На втором месте оказался Hyundai Santa-Fe 2013-2018 года выпуска (проблемы возникли у 36% владельцев), а на третьем — Kia Sorento 2010-2015 года выпуска (25%).

Среди дорогих кроссоверов самым ненадежным оказался Land Rover Discovery 2004 — 2017 года выпуска. В сервисные центры за два последние года обращались 46% владельцев. Часто поломки были серьезные и связаны с двигателем, подвеской, или топливной системой. На втором месте расположилась Audi Q7 2006-2015 года (36% владельцев обращались в сервисы), а на третьем — Range Rover 2013-2022 года выпуска (30%).