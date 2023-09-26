Российская полиция приобрела премиальные внедорожники Tank 500
МВД России приобрело китайские внедорожники Tank 500. Российские полицейские закупили по меньшей мере два китайских внедорожника Tank 500 в топовой комплектации, это вторая закупка — ранее такие внедорожники заметили у ФСО.
Стиль Tank 500 вдохновлен большими американскими внедорожниками. Прямые углы и формы напоминают такие модели, как Chevrolet Suburban, Ford Expedition и Jeep Grand Cherokee L. Tank 500 выпускается в двух вариантах: семиместная модель Tank 500 Sport и пятиместная модель Tank 500 Luxury.
Tank 500 оснащен двигателем объемом 3.0 литра с турбонаддувом. Мощность составляет 354 л.с. и 500 Нм. Двигатель соединен с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Блокировка центрального дифференциала и блокировка заднего дифференциала входят в стандартную комплектацию.