МВД России приобрело китайские внедорожники Tank 500. Российские полицейские закупили по меньшей мере два китайских внедорожника Tank 500 в топовой комплектации, это вторая закупка — ранее такие внедорожники заметили у ФСО.

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Стиль Tank 500 вдохновлен большими американскими внедорожниками. Прямые углы и формы напоминают такие модели, как Chevrolet Suburban, Ford Expedition и Jeep Grand Cherokee L. Tank 500 выпускается в двух вариантах: семиместная модель Tank 500 Sport и пятиместная модель Tank 500 Luxury.