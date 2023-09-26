Появились фото обновленной Hyundai Creta на дорогах Индии

В мае 2023 года был сфотографирован прототип обновлённого Hyundai Creta в Южной Корее, теперь появились снимки автомобиля, сделанные на дорогах Индии. В производство новинка может отправиться в начале следующего года.

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Как и южнокорейский вариант, Creta в Индии также облачена в камуфляж, который не мешает увидеть то, что версии кроссовера для этих стран будут иметь одинаковый дизайн. Портал Autocar, опубликовавший фото, склонен полагать, что ориентиром был взят Palisade.

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В салоне масштабных изменений не планируется. Будут предложены новые варианты отделки, обновлена мультимедиа. Зато обновлённой Hyundai Creta прочат ADAS и систему камер кругового обзора.

Ещё одна знаковая обновка для "Креты" - турбированный бензиновый двигатель 1,5 литра мощностью 160 л.с., уже устанавливаемый на Hyundai Alcazar, Hyundai Verna, Kia Carens и Kia Seltos.

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