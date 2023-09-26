Электрокары Renault получили «умную» стеклянную крышу
Электромобиль-кроссовер Renault Scenic E-Tech оснастили «умной» крышей - люком, который автоматически затемняется или светлеет по сегментам. Об этом рассказал портал SpeedMe.ru.
Издание отмечает, что покупатели Renault Scenic E-Tech не смогут выбрать закрывающийся панорамный люк, но вместо этого получат «умный» люк Solarbay, который автоматически затемняет сегменты стекла, используя электрические импульсы.
Также прозрачностью крыши можно управлять с помощью кнопки или голосового ассистента в системе Renault OpenR Link. Если авто припарковали, крыша автоматически затемняется, а когда машину снова завели, люк возвращается к предыдущему состоянию.
В Renault рассказали, что новые люки расположены на 30 миллиметров выше, чем обычные. Функция затемнения стекла поможет менять температуру в салоне, а дополнительных шумов люк создавать не будет, заверили в компании.
У Renault Scénic E-Tech есть две версии - мощностью 150 и 220 лошадиных сил. Они оснащены батареями емкостью 60 киловатт-час и 90 киловатт-час. Стоимость автомобиля будет варьироваться от 42 тысяч до 59 тысяч евро (4,3 миллиона - шесть миллионов рублей по курсу сентября 2023 года).