Renault установила «умный» люк в автомобили Scenic E-Tech и Rafale

Клиенты, решившие приобрести новый электрический внедорожник Renault Scenic E-Tech, будут лишены возможности заказать традиционный сдвижной люк на крышу. Вместо этого, как пишет SPEEDME.RU, им будет предложена альтернативная опция - люк в крыше под названием Solarbay.

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Он способен автоматически регулировать степень своей прозрачности с помощью электрических импульсов, которые управляют частицами на стекле. Эта опция была показана на презентации Renault на выставке IAA Mobility, где был представлен Scenic E-Tech.