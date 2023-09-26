Renault установила «умный» люк в автомобили Scenic E-Tech и Rafale

Renault установила «умный» люк в новый электромобиль Scenic E-Tech и Rafale
Клиенты, решившие приобрести новый электрический внедорожник Renault Scenic E-Tech, будут лишены возможности заказать традиционный сдвижной люк на крышу. Вместо этого, как пишет SPEEDME.RU, им будет предложена альтернативная опция - люк в крыше под названием Solarbay.
Он способен автоматически регулировать степень своей прозрачности с помощью электрических импульсов, которые управляют частицами на стекле. Эта опция была показана на презентации Renault на выставке IAA Mobility, где был представлен Scenic E-Tech.
Такой же люк доступен и для недавно представленного среднеразмерного внедорожника Renault Rafale. Представители французской компании утверждают, что использование люка Solarbay позволяет увеличить внутреннее пространство автомобиля на 30 мм, а его способность к автоматической регуляции прозрачности помогает поддерживать комфортную температуру в салоне машины.