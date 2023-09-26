Скандальный Mercedes Бритни Спирс пустят с молотка

На ставшем легендарном Мерседесе певица Бритни Спирс ездила в 2007 году, когда она находилась в депрессии и переживала личный кризис. На этом спортивном кабриолете певица ездила по Лос-Анджелесу, скрывалась от папарацци, уезжала с шумных вечеринок, на нем же она попала в резонансное ДТП. Журналисты сделали сотни снимков Спирс возле этой машины или внутри нее.