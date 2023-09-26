Honda показала автомобиль с перерабатываемым кузовом

Honda представила на выставке Japan Mobility Show в Токио ряд новых концептов, включая компактный хетчбэк Sustaina-C, кузов которого изготовлен из акриловой смолы, подлежащей вторичной переработке.

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В том же стиле создан и мотоцикл Pocket Concept. Оба транспортных средства разработаны компанией для того, чтобы продемонстрировать концепцию преодоления ограниченной доступности ресурсов за счет их «циркуляции» в промышленности.