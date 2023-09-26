Honda показала автомобиль с перерабатываемым кузовом

В Японии Honda представила концепт с кузовом из акрила
Honda представила на выставке Japan Mobility Show в Токио ряд новых концептов, включая компактный хетчбэк Sustaina-C, кузов которого изготовлен из акриловой смолы, подлежащей вторичной переработке.
В том же стиле создан и мотоцикл Pocket Concept. Оба транспортных средства разработаны компанией для того, чтобы продемонстрировать концепцию преодоления ограниченной доступности ресурсов за счет их «циркуляции» в промышленности.
Также японский автопроизводитель анонсировал мировую премьеру концепта Specialty Sports. Высокопроизводительный электромобиль позволит водителю испытывать удовольствие от вождения даже в эпоху электрификации транспорта. Кроме того, Honda продемонстрировала на выставке концептуальный электромотоцикл SC e со сменными аккумуляторами.