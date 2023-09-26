Toyota случайно рассекретила новую Camry
Компания Toyota опубликовала видео о лизинговых программах и спецусловиях покупки автомобилей. В середине появляется рисованное изображение автомобиля, который может оказаться обновлённым седаном Toyota Camry.
Автомобиль, мелькающий в видео, которое на момент написания материала уже было удалено, передней частью напоминает семейство Crown, дебютировавшее в 2022 году. Можно предположить, что машина на картинке - один из "Краунов", но в эту теорию вносит коррективы кузов, боковые панели которого идентичны нынешней Toyota Camry.
Что мы имеем в сухом остатке. Нынешнее поколение "Камри", разменявшее седьмой год, останется в строю и, скорее всего, пройдёт через рестайлинг с минимальным преобразованиями аппаратной части.
Почему так происходит. Toyota Camry является единственным седаном в десятке самых продаваемых моделей в США, он также популярен в других регионах. Однако седаны теряют популярность, уступая кроссоверам. Из последнего: Passat нового поколения дебютировал лишь в качестве универсала. С другой стороны, родственный Skoda Superb остаётся верен себе.