Kaiyi объявила цену кроссовера X3 Pro в России

Компактный кроссовер Kaiyi X3 Pro стал самой дорогой моделью в российской линейке бренда, модель будет стоить от 2,5 млн рублей. Об этом представители китайской марки объявили на официальном сайте.

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Сборка автомобилей Kaiyi налажена на калининградском заводе «Автотор». Длина модели X3 Pro составляет 4400 мм, автомобиль оснащен турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. и вариатором, привод только передний.

В список оснащения единственной комплектации входят светодиодная оптика, кондиционер, беспроводная зарядка смартфона, система камер кругового обзора, 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели, панорамная крыша, сиденья водителя с электрорегулировкой, подогрев всех сидений, а также мультимедиа-система с 10-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 18-дюймовые диски и прочие опции.

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