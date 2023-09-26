Бренд Jaguar готовит роскошный электромобиль с запасом хода более 600 км
Британская компания Jaguar Land Rover разработала стратегию развития. Основной целью этого плана является превращение Jaguar в производителя электромобилей. Как пишет 32CARS.RU, если все пойдет гладко, то Jaguar станет брендом электромобилей уже в 2025-м году.
На сегодня модельный ряд Jaguar включает единственный электромобиль I-Pace, поэтому очевидно, что ситуация изменится. Сейчас на повестке дня стоит запуск новых моделей для реализации озвученной выше цели. По сообщениям специализированных СМИ, Jaguar разрабатывает роскошный электромобиль, который сможет составить конкуренцию моделям Mercedes EQS и Tesla Model S.
Планируется, что новый автомобиль будет 4-местным GT (Gran Turismo). Технические характеристики будущего электрического Jaguar пока не известны. Однако, есть некоторые детали, позволяющие получить представление о новинке. В частности, запас хода автомобиля составит не менее 620 км, а также он будет оснащен передовой технологией сверхбыстрой зарядки.