Британская компания Jaguar Land Rover разработала стратегию развития. Основной целью этого плана является превращение Jaguar в производителя электромобилей. Как пишет 32CARS.RU, если все пойдет гладко, то Jaguar станет брендом электромобилей уже в 2025-м году.

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На сегодня модельный ряд Jaguar включает единственный электромобиль I-Pace, поэтому очевидно, что ситуация изменится. Сейчас на повестке дня стоит запуск новых моделей для реализации озвученной выше цели. По сообщениям специализированных СМИ, Jaguar разрабатывает роскошный электромобиль, который сможет составить конкуренцию моделям Mercedes EQS и Tesla Model S.