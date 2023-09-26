В России стартовали продажи автомобилей LiXiang

Дилер "Автодом" объявил, что начинает продажи автомобилей LiXiang. Речь идет о гибридных кроссоверах LiXiang L7 и LiXiang L9.

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Li Auto L9 Max - флагманская модель бренда, которая представляет собой полноразмерный внедорожник с футуристическим экстерьером. В интерьере машины отсутствует традиционная приборная панель. Ее заменяет 4,8-дюймовый экран на руле и крупная проекция на лобовом стекле. На центральной консоли расположены два 15,7-дюймовых экрана с разрешением 3K и еще один 15,7-дюймовый монитор для пассажиров. Просторный салон с комфортом размещает 6 пассажиров на 3 рядах сидений, каждое из которых имеет электрорегулировки и подогрев.

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Для пассажиров 1 и 2-го рядов сидений предлагаются премиальные опции вентиляции и массажа сидений. Доступные опции: панорамная крыша, бесключевой доступ, электропривод крышки багажника, трехзонная климатическая система с функцией ароматизации воздуха и т.д.

L9 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 449 л. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 5,3 секунды. Аккумулятора емкостью 44,5 кВт.ч хватает на 215 км без использования бензинового двигателя. В гибридном режиме L9 Max может преодолеть 1 315 км.

Li Auto L7 - первая модель производителя, рассчитанная на пять пассажиров. Дизайн внедорожника похож на старшую модель L9.

L7 доступен в трех вариантах исполнения: Air, Pro и Max с 20- или 21-дюймовыми колесными дисками. Как и в старшей модели, в салоне Li L7 установлены многочисленные экраны: проекционный, дисплей на рулевом колесе и три экрана с диагональю 15,7 дюйма - два на передней панели и, в версии Max, под потолком для пассажиров сзади.

Среди опцией можно выделить сиденья с электроприводом и кожей Nappa, с обогревом, вентиляцией и массажем зоны поясницы.

Мощность вседорожника составляет 449 л.с. Запас хода полностью заправленного и заряженного кроссовера составляет 1315 км. До 100 км/ч Li Auto L7 разгоняется за 5,3 секунды. В базовой комплектации автомобиль оснащен панорамной крышей, атмосферной подсветкой, двухслойным атермальным лобовым стеклом и трехзонным климат-контролем.