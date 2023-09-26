Стало известно, сколько машин из России не пропустили в Финляндию

С начала действия запрета на въезд в Евросоюз автомобилей с российскими номерами власти Финляндии развернули на границе восемь таких машин, сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления ФТС России .

«После начала действия с 16 сентября 2023 года запрета на пропуск зарегистрированных в России транспортных средств для личного пользования на территорию Финляндии, на карельском участке российско-финляндской границы по состоянию на понедельник было возвращено восемь легковых автомобилей с российскими номерами», – приводятся на сайте ведомства слова начальника отдела Карельской таможни Владимира Мартемьянова.

В зоне деятельности Карельской таможни с 16 по 24 сентября российско-финляндскую границу пересекли 6 тыс. человек, из которых почти 4,9 тыс. — россияне. В тот же период границу пересекли почти 3,9 тыс. автомобилей, из которых только 86 машин — с российской регистрацией.