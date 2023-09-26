BMW предлагает клиентам службу поддержки на основе искусственного интеллекта

Немецкий производитель хочет сделать следующий шаг в обслуживании клиентов с помощью своего последнего предложения Proactive Care, которое сочетает в себе данные и искусственный интеллект. Эта услуга позволяет автомобилям BMW самостоятельно определять существующие и прогнозируемые требования к обслуживанию, что позволяет им заранее предвидеть потребности клиентов и предлагать своевременные решения. Первые приложения уже запущены, и автопроизводитель планирует постоянные улучшения в будущем.

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В течение многих лет автомобили BMW отправляли данные, связанные с обслуживанием, напрямую дилерам, что способствовало целевому взаимодействию между клиентами и дилерскими центрами. Однако изменение парадигмы с появлением Proactive Care заключается в том, что BMW берет на себя инициативу по обращению к клиентам.

Благодаря анализу данных и регистрации предпочтений клиентов это позволяет принимать индивидуальные решения. В BMW заявляют, что цифровой подход гарантирует, что клиенты будут получать уведомления через предпочитаемые ими каналы, будь то приложение My BMW, уведомления в автомобиле, электронная почта, выбранный дилер или звонок от службы помощи на дороге.

Proactive Care также расширяет возможности долгосрочного обслуживания: от советов по самопомощи до гибкой поддержки, обеспечивающей бесперебойную мобильность. Он даже подскажет подходящего дилера в глобальной сети, если необходимо посетить мастерскую. Среди множества доступных функций — планирование встреч онлайн и персонализированные видеоролики об услугах с возможностью онлайн-оплаты.

Proactive Care — это глобальное предложение, доступное для всех моделей BMW, оснащенных операционной системой BMW 7 или более поздней версии, начиная с версии 07/2019.