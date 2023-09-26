Mercedes-AMG GLC Coupe лишился моторов V6 и V8, но стал мощнее

Представлен новый GLC Coupe от Mercedes-AMG. Новинка дебютировала в двух версиях с индексами 43 и 63. В первом случае «заряженный» кроссовер комплектуется четырехцилиндровым двигателем 2,0 литра с электрическим довеском: отдача составляет 421 лошадиную силу, плюс кратковременно доступны дополнительные 14 сил. Топовый AMG GLC 63 SE Performance оснащен той же двухлитровой «турбочетверкой», форсированной до 476 сил, которая входит в состав гибридной силовой установки — ей помогает 204-сильный электромотор. А вот V-образные двигатели на шесть и восемь цилиндров модели отныне не положены.

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Подразделение Mercedes-AMG приводит динамические характеристики нового «заряженного» GLC Coupe: в «мягкогибридной» модификации кроссовер разгоняется с места до 100 километров в час за 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час. Аналогичные показатели и у обычного Mercedes-AMG GLC 43.

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Гибридный AMG GLC 63 SE Performance с 680-сильной установкой тратит на разгон до «сотни» 3,5 секунды, а максимальная скорость увеличена до 275 километров в час. На чистом электричестве такой кроссовер способен проехать до 12 километров.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Вне зависимости от модификации, GLC Coupe от AMG комплектуется девятидиапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода. А вот тяга распределяется по-разному: у «младшей» версии только в соотношении 31:69, а у «старшей» — свободно по осям.

В список оснащения входят адаптивная подвеска с активными стабилизаторами, полноуправляемое шасси с углом поворота задних колес 4,5 градуса, а также тормоза с шестипоршневыми суппортами и 370-миллиметровыми дисками.

Обычный Mercedes-Benz GLC Coupe сменил поколение весной этого года. Кроссоверы без приставки AMG доступны исключительно с электрифицированным силовыми установками: это либо «мягкие» гибриды с 48-вольтовым стартер-генератором, либо подзаряжаемые гибриды типа PHEV.