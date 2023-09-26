Последнее поколение Clio сделают совместно Renault и Geely

Компания Renault начала работы над последним поколением Clio. Разумеется, последним, в котором использован двигатель внутреннего сгорания, так как с 2030 года Renault обязуется выпускать исключительно электрокары. До этого момента Clio успеет сменить поколение, которое по-прежнему будет нуждаться в углеводородном топливе.

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О том, что Renault начала работы над новой генерацией Clio, пишет журнал Auto Express. По заказу издания был сформирован примерный облик модели, основанный на последних новинках марки. Платформа супермини останется прежней - модульная CMF-B, что вполне разумно с экономической точки зрения. Но даже в будущем, когда потребуется электрическая трансмиссия, данная архитектура позволит сделать модель с силовой установкой без ДВС. К слову, аналогичная трансформация доступна и для электрических R4 и R5 на платформе CMF-BEV, планируемых к выходу.

Интересно другое: для следующего поколения Renault Clio силовые агрегаты могут быть разработаны партнёром французского автопроизводителя из Китая - Geely. Компании создали совместное предприятие, задачей которого является создание лучших в своём классе гибридов и высокоэффективных трансмиссий с ДВС.