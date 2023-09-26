Mercedes-AMG GLC Coupe лишился моторов V6 и V8, но стал мощнее

Mercedes представил Coupe-версии внедорожников AMG GLC 43 и 63 SE Performance модельного ряда 2024 года. Как сообщает CarScoops, производитель заменил V6 и V8 двигатели, которые устанавливались на модели прошлых лет, на гибридные рядные «четверки».

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Так, в новом AMG GLC 43 Coupe 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом работает в сочетании с электрической установкой. Вместе они обеспечивают мощность в 416 л.с., работая с уже стандартной девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость, ограниченная электроникой — 250 км/ч, а разогнаться до 100 км/ч автомобиль способен за 4,7 секунды.

Новый GLC SE Performance использует еще более мощную версию 2,0-литровой «турбочетверки» мощностью 469 л.с., который работает с синхронным электродвигателем постоянного тока. Общая мощность системы составляет 671 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 275 км/ч.

Mercedes-Benz