Опубликованы шпионские снимки BMW i4 после «фейслифтинга»

Портал Motor1 рассказал о появившихся в соцсетях «шпионских снимках» электрического лифтбека BMW i4 после «фейслифтинга» - небольших дизайнерских обновлений. Фото демонстрируют, что у BMW i4, которые начнут продавать в 2025 году, будут обновленные фары.

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Новые снимки показали, как BMW четвертой серии Gran Coupe с нулевым уровнем выбросов проходят испытания на дорогах общего пользования. У авто слегка обновлены передняя и задняя панели.

Самые заметные изменения коснулись фар. Спереди у i4 будут заостренные фары с новыми дневными ходовыми огнями в форме бумеранга. По версии Motor1, это матричные светодиодные адаптивные фары, так как немецкая компания постепенно отходит от лазерных технологий. Задние фары получили обновленную графику.

Motor1.com

Motor1.com

В Motor1 считают, что интерьер BMW i4 «будет по существу перенесен» в модели 2025 года, но возможны изменения из-за перехода мультимедийной системы iDrive на версию 8.5, обеспечивающую более быстрый доступ к часто используемым функциям.

По словам инсайдера BMW, новый i4 поступит в производство в середине 2024 года. Это означает, что официальную информацию о машине раскроют в первые месяцы 2024-го.