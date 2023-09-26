«ЭРА-ГЛОНАСС» может появиться в Китае

АО «ГЛОНАСС», оператор государственной системы экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС», предложил создать в Китае систему аварийного оповещения на транспорте. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В АО «ГЛОНАСС» рассказали, что готовы поделиться с Китаем опытом внедрения и развития своей системы в России. В проекте планируется задействовать «ГЛОНАСС» совместно с китайской навигационной спутниковой системой BeiDou. По словам гендиректора российской компании Алексея Райкевича, китайская сторона выразила заинтересованность в проекте, прорабатываются дальнейшие переговоры.

Устройства вызова экстренных оперативных служб, подключенные к «ЭРА-ГЛОНАСС», с 2017 года являются обязательной частью конструкций новых транспортных средств. После аварии система передает в экстренные службы координаты автомобиля.