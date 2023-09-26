Владелец получит сполна при отказе сервиса ремонтировать машину по ОСАГО

Если автосервис, в который страховщик отправил автомобиль для ремонта, отказался его производить - это проблемы страховщика. И у него нет оснований выплачивать деньги, да еще и с учетом износа. Такое решение принял финансовый уполномоченный. Однако суд решил иначе. Но апелляционный суд подтвердил правильность решения финуполномоченного.

История такая. Житель Тульской области попал в аварию и обратился к своему страховщику за выплатой по ОСАГО. Компания дала направление на восстановительный ремонт, но потерпевший не смог добиться от СТОА ремонта своего автомобиля. После этого страховая организация самостоятельно - без получения согласия потребителя - приняла решение произвести страховое возмещение в денежной форме. Потребитель получил выплату в размере 260 986 рублей с учетом износа.

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Потребитель не согласился с размером выплаты и обратился к финуполномоченному с требованием доплаты без учета износа и выплаты неустойки за нарушения срока выплаты страхового возмещения.

Финуполномоченный Денис Новак установил, что страховщик предоставил заявителю направление на ремонт на станцию технического обслуживания автомобилей, но ремонт не был произведен по независящим от потребителя причинам. Страховщик самостоятельно принял решение о выплате деньгами с учетом износа, без согласования этого решения с автовладельцем.

"Обстоятельств, в силу которых финансовая организация имела право заменить без согласия потребителя организацию и оплату восстановительного ремонта на страховую выплату, при рассмотрении этого обращения не было установлено. В таком случае потребитель вправе рассчитывать на выплату без учета износа", - отметил Денис Новак.

Финансовый уполномоченный организовал проведение независимой экспертизы. В результате своим решением Денис Новак взыскал со страховой организации доплату в размере 125 982 рублей, а также неустойку в размере 54 807 рублей.

Однако Суворовский межрайонный суд Тульской области пришел к выводу о том, что страховщик надлежащим образом исполнил обязательства. Поэтому оснований для взыскания без учета износа, якобы, не имеется. И отменил решение финуполномоченного. Кроме того, суд посчитал, что независимая экспертиза финансового уполномоченного выполнена с нарушением положений Единой методики оценки ущерба.