Автопроизводители возмущены отказом Великобритании от электромобилей
Все больше автопроизводителей возмущены отказом властей Великобритании от электромобилей, сообщает Jalopnik.com.
Правительство Великобритании некоторое время назад приняло решение запретить продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году. На прошлой неделе премьер-министр Риши Сунак заявил, что этот план слишком амбициозен и он откажется от него. Так, он разрешил продажу бензиновых и дизельных автомобилей в стране до 2035 года.
Компания BMW Group ранее объявила о планах сохранить «исторический» завод MINI в Оксфорде и вложить в него £600 млн в рамках подготовки «к глобальному электрическому будущему».
Ford, Stellantis и Tata Group потратили значительные деньги на реконструкцию и переоборудование заводов для производства электромобилей.
Nissan пообещала продолжать реализацию своего плана по продаже только электромобилей в Европе к 2030 году.
В BMW и Stellantis убеждены, что последнее политическое решение властей Великобритании может помешать распространению электромобилей в Великобритании и потенциально нанести экономический ущерб стране.
Ранее сообщалось, что, по данным «Автостата», по итогам августа 2023 года на российском рынке новых электромобилей было реализовано 1474 электрокара. Это в 8,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.