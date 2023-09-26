Автопроизводители возмущены отказом Великобритании от электромобилей

Все больше автопроизводителей возмущены отказом властей Великобритании от электромобилей, сообщает Jalopnik.com.

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Правительство Великобритании некоторое время назад приняло решение запретить продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году. На прошлой неделе премьер-министр Риши Сунак заявил, что этот план слишком амбициозен и он откажется от него. Так, он разрешил продажу бензиновых и дизельных автомобилей в стране до 2035 года.

Компания BMW Group ранее объявила о планах сохранить «исторический» завод MINI в Оксфорде и вложить в него £600 млн в рамках подготовки «к глобальному электрическому будущему».

Ford, Stellantis и Tata Group потратили значительные деньги на реконструкцию и переоборудование заводов для производства электромобилей.

Nissan пообещала продолжать реализацию своего плана по продаже только электромобилей в Европе к 2030 году.

В BMW и Stellantis убеждены, что последнее политическое решение властей Великобритании может помешать распространению электромобилей в Великобритании и потенциально нанести экономический ущерб стране.