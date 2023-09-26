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Автопроизводители возмущены отказом Великобритании от электромобилей

Все больше автопроизводителей возмущены отказом властей Великобритании от электромобилей, сообщает Jalopnik.com.

Автопроизводители возмущены отказом Великобритании от электромобилей
© Unsplash

Правительство Великобритании некоторое время назад приняло решение запретить продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году. На прошлой неделе премьер-министр Риши Сунак заявил, что этот план слишком амбициозен и он откажется от него. Так, он разрешил продажу бензиновых и дизельных автомобилей в стране до 2035 года.

Компания BMW Group ранее объявила о планах сохранить «исторический» завод MINI в Оксфорде и вложить в него £600 млн в рамках подготовки «к глобальному электрическому будущему».

Ford, Stellantis и Tata Group потратили значительные деньги на реконструкцию и переоборудование заводов для производства электромобилей.

Nissan пообещала продолжать реализацию своего плана по продаже только электромобилей в Европе к 2030 году.

В BMW и Stellantis убеждены, что последнее политическое решение властей Великобритании может помешать распространению электромобилей в Великобритании и потенциально нанести экономический ущерб стране.

Эксперты предрекли снижение цен на электромобили

Ранее сообщалось, что, по данным «Автостата», по итогам августа 2023 года на российском рынке новых электромобилей было реализовано 1474 электрокара. Это в 8,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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