Армия США получила первые аэротакси

Компания Joby Aviation начала выполнять масштабный контракт по поставке в армию США электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Пресс-служба организации заявила, что недавно поставила военным полностью электрическое аэротакси и сделала это раньше запланированного срока.

© Jobyaviation.com

Стоимость контракта, который был подписан Минобороны США с Joby Aviation в апреле 2023 года, составляет 131 млн долларов. Он включает в себя поставку по меньшей мере девяти воздушных средств, два из которых — аэротакси для базы ВВС «Эдвардс» в Калифорнии. Первоначально предполагалось, что первый eVTOL поступит на авиабазу в 2024 году, однако в Joby Aviation накануне подтвердили, что транспортное средство уже доставили на базу.

Военные уже пользуются аэротакси — пока в логистических целях. За последний год представители ВВС и морская пехота США неоднократно посещали летно-испытательные центры компании, а четыре пилота уже научились выполнять дистанционно управляемые полеты.