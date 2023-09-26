В России рынок пикапов с пробегом вырос с начала года на 15%

Объем продаж подержанных пикапов с января по август 2023 года увеличился в России на 15%. Пикапы японских марок занимают в России половину рынка подержанных автомобилей с этим типом кузова, сообщает «Автостат Инфо».

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С начала года своих владельцев в России сменили 30,3 тыс. пикапов. Доля японских брендов на вторичном рынке сохранилась на уровне прошлого года (50%), однако число проданных машин возросло на 15%, до 15,3 тыс. машин. Toyota и Mitsubishi в этом сегменте занимают две лидирующие позиции, Nissan на пятом месте, после отечественных УАЗ и «Иж».

На вторичном рынке более значительную динамику демонстрируют американские пикапы: число проданных машин возросло почти на 39%, до 2,6 тыс. единиц. Наивысший прирост показала марка Ram.

Доля «американцев» в структуре рынка возросла с 7,1% до 8,5%, а китайских подержанных пикапов — с 4,7% до 5,1%. Всего с января по август в России продано более 1,5 тыс. машин.