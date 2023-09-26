Дилеры снизили цены на новый кроссовер Geely Atlas до 2,8 млн рублей

В России новые кроссоверы Geely Atlas подешевели до 2,8 млн рублей. Речь идет о машинах, которые поставляются по схеме параллельного импорта. В Китае этот кроссовер продается под названием Geely Boyue L.

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Если еще в июле дилеры продавали такие автомобили по цене 3 140 000 рублей, то теперь сразу три дилерских центра в России готовы поставить вам Geely Atlas нового поколения по цене 2 755 800 рублей. Машины можно приобрести в Волгограде, Екатеринбурге и Перми.

Южный автомобиль

Все модели оснащены бензиновым турбомотором рабочим объемом 1,8 литра мощностью 184 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. В оснащение входит мультимедийная система с экраном диагональю 13,2 дюйма, климат-контроль, голосовое управление, система распознавания лиц, интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания знаков и пешеходов, контроль полосы движения и многое другое.