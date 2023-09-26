Обещанный России рамный внедорожник BAIC BJ60 обзавелся дизелем

Как и бензиновый вездеход, дизельный имеет гибридный довесок и восьмиступенчатый автомат. Модель предложена с пяти- или семиместным салоном.

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Рамный внедорожник Beijing BJ60 размером с прежний Toyota Land Cruiser Prado в линейке китайского концерна BAIC появился в прошлом году, и до сих пор модель была представлена только с бензиновой турбочетверкой 2.0 (266 л.с., 406 Нм). Теперь же гамма расширена: в Поднебесной стартовал прием заказов на вездеход, оснащенный новым турбодизелем 2.0 TDi.

BAIC

Дизель объявлен собственной разработкой BAIC, он выдает 163 л.с. и 400 Нм. Как и бензиновый мотор, двигатель на «тяжелом» топливе дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Также заявлено, что дизельный мотор можно запускать при -30°, кроме того, разрешена буксировка прицепов массой до 2500 кг. Коробка едина для всех версий модели – это классический восьмиступенчатый автомат. BAIC Beiling BJ60 имеет жестко подключаемый полный привод.

Дизельный внедорожник предложен в двух комплектациях – с пяти- или семиместным салоном. Для модели предусмотрены светодиодная оптика, 18- или 20-дюймовые колеса, виртуальная приборка (10,25 дюйма), мультимедийная система с тачскрином диагональю 12,8 дюйма, камеры кругового обзора и штатный видеорегистратор. Про остальное оборудование почему-то не рассказали. Дорогим исполнения бензинового SUV еще положены подогрев и вентиляция передних сидений (также есть функция массажа), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

BAIC

BAIC

За пятиместный Beijing BJ60 с дизелем сейчас просят 264 800 юаней, что эквивалентно примерно 3 479 000 рублей по актуальному курсу. Семиместный дизельный внедорожник стоит 270 800 юаней (около 3 558 000 рублей). Цена бензинового SUV в Китае начинается с отметки в 239 800 юаней (3 151 000 рублей).