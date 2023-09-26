Новейший Jaecoo J7 сфотографировали в Москве

Китайский кроссовер новой марки Jaecoo замечен в России. Новинку, модель с индексом J7, сфотографировали в Москве, снимки публикует телеграм-канал No Limits. Как стало известно «Мотору», запуск бренда Jaecoo и его первой модели J7 на российском рынке намечен на четверг, 28 сентября. Jaecoo будет позиционироваться как часть марки Omoda, и автомобили будут продаваться в 120 салонах. Сто из них — объединенные дилерские центры Omoda + Jaecoo, оставшиеся 20 — самостоятельные шоу-румы.

© No Limits / t.me

Jaecoo J7 — это среднеразмерный кроссовер, который представляет собой слегка перелицованный Chery Explore 06. Для новинки заявлен полный привод, которому в компании уделили особое внимание: система под названием ARDIS (All-Road Drive Intelligent System) была разработана Сhery в партнерстве с фирмой ZF. Задние колеса подключаются с помощью электромагнитной многодисковой муфты при трогании с места, разгоне, пробуксовке передней оси и при заносе. А с помощью тормозов имитируется блокировка дифференциала.

No Limits / t.me

No Limits / t.me

No Limits / t.me

У J7 200-миллиметровый дорожный просвет и он преодолевает броды глубиной 605 миллиметров. Есть и возможность выбора режимов движения с семью пресетами: «экономичным», «стандартным», «спортивным», «внедорожным», а также отдельными для езды по разным покрытиям — снегу, песку, грязи.

С каким мотором J7 будут продавать в России, пока неизвестно. В Китае модель доступна с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 мощностью 197 лошадиных сил в связке с семиступенчатым «роботом». Есть и гибридная модификация с установкой на базе 1,5-литрового турбомотора — такой кроссовер имеет внушительный запас хода на 1,4 тысячи километров.