В Москве продают редчайший инкассаторский «Бычок»

В Москве на продажу выставили очень необычный и редкий «Бычок». Это инкассаторнский фургон «Диса-29551». Некоторое количество таких грузовиков в привычной бежевой окраске с зелёными полосами использовалась в Москве и ряде других городов.

За редкий фургон в очень хорошем состоянии и с пробегом всего чуть больше 5000 километров просят 500 тысяч рублей. Инкассаторские бронефургоны «Диса-2955» и «Диса-29551» делались на шасси ЗИЛ-5301БО.

Шасси с приставкой БО производилось специально для установки спецкузовов. На базе этой модификации делали пожарные грузовики, промтоварные фургоны и вот такие инкассаторские грузовики.

ЗИЛ-5301БО имел колёсную базу 3650 мм и оснащался дизельным двигателем Д-245.12С мощностью 109 лошадиных сил.

«Диса-29551» был рассчитан на перевозку трёх человек и почти 2 тонн груза (1970 кг, если говорить точнее). Его бронекузов обеспечивал защиту 3-го класса по ГОСТу Р 50963-96. То есть мог выдерживать обстрел из автоматов АК-74 и АКМ.

Причём защищён был весь салон, выполненный по интегральному типу, со свободным проходом из кабины в грузовой отсек.

Правда теперь планировка салона стала другой: в задней части можно увидеть 7 кресел, оснащённых индивидуальными ремнями безопасности. Интересно, это модификация владельца или одна из спецверсий для перевозки «ценных» пассажиров?

В оснащение бронефургона входили защита топливного бака и аккумуляторной батареи, бойницы в бортах и дверях, вентиляционный люк в крыше кабины, а также аварийно-вентиляционный люк в отделении охраны.

Обивка панелей салона сделана из иглопробивного нетканного материала, а на полу — автомобильный линолеум. Были также система пожаротушения моторного отсека, гидроусилитель руля и дополнительные механические запоры дверей.

Сколько всего было изготовлено бронефургонов семейства «Диса-2955» неизвестно, но даже в 2000-е они были огромной редкостью.