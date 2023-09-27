BMW обновила седан и универсал 3-й серии к 2023 году, а теперь обратила внимание на более изящных братьев и сестер: кабриолет 4-й серии, купе и Gran Coupe, а также электрическую версию версии Gran Coupe, i4.

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Тестовый автомобиль не выглядит как флагманская версия M50, но он оснащен опционным пакетом M Sport, который в настоящее время стоит 3100 долларов и включает черную отделку Shadowline, 19-дюймовые колеса M и более агрессивный набор бамперов, а также пара планок перед дверью на каждом крыле. Как ни странно, этот прототип оснащен 18-дюймовыми колесами, которые идут в комплекте с базовым i4.

Хотя из-за камуфляжа сложно сказать наверняка, мы не видим каких-либо серьезных изменений в обвесе. Очертания дефлекторов бампера выглядят неизменными, как и форма гигантских «почек» радиаторной решетки с пустыми центрами. Однако сзади горизонтальные отражатели, установленные чуть выше панели диффузора, похоже, изменили форму, заменив треугольную форму на более традиционную.

Что определенно изменилось, так это передние и задние фонари. Сетчатый камуфляж по-прежнему скрывает подсветку задних фонарей. ДХО на передней части приобрели новый вид.

Мы не ожидаем найти что-то визуально новое внутри i4, потому что он уже имеет современную приборную панель BMW, которая сочетает в себе цифровую приборную панель и информационно-развлекательный экран под одной большой стеклянной плитой. Но, без сомнения, будут некоторые обновления информационно-развлекательного программного обеспечения и возможностей подключения.

Рестайлинговый BMW I4 2025 года получит новые фары, но ему нужно больше миль на электромобиле Electric Gran Coupe получит те же визуальные обновления, что и 4-Series с ДВС, но может обеспечить больший запас хода.