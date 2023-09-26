$96.24+0.09101.99-0.26

Эксперт объяснил, когда подешевеет бензин на АЗС

Государство постоянно отслеживает и регулирует стоимость бензина и дизтоплива. С 2018 года в России работает специальный демпферный механизм, суть которого в том, что когда нефтяникам выгодней продавать углеводороды за границу, бюджет компенсирует им недополученные доходы. Если цены на отечественном рынке растут, происходит пропорциональное увеличение налоговой нагрузки.

Эксперт объяснил, когда подешевеет бензин на АЗС
© Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сегодня серьезной проблемой является «серый» экспорт. В результате резкого роста курса доллара производителям выгоднее продавать топливо за границу, а не на местный рынок. Росту экспорта способствует сокращение госсубсидий, предоставляемых в рамках демпферной системы. В соответствии с новым законом, с сентября 2023 года соответствующие компенсационные выплаты уменьшились на 50% вплоть до 2026 года.

Видео дня

В качестве временной меры государство было вынуждено на время перекрыть вывод топлива за рубеж.

Так перестанет ли дорожать бензин?

Комментарий специалиста

Алексей Тузов, независимый транспортный эксперт:

«К концу октября завершатся сельскохозяйственные работы, временно остановленные НПЗ начнут работать на полную мощность, а интенсивность автотуризма пойдет на спад.

Введение экспортных ограничений, запуск системы лицензирования и повышение пошлин создадут условия для плавного снижение цены на бензин.

Согласно последним новостям, топливо уже подешевело. По состоянию на 25 сентября 2023 года стоимость бензина марки Аи-92 упала на 0,85 % (до 55,5 тыс. рублей за 1 тонну). Стоимость летнего дизельного топлива составила 60,8 тыс. рублей. Бензин марки Аи-95 подешевел до 58,1 тыс. рублей.

Вместе с этим не нужно забывать об изменении механизма субсидирования нефтяников и риске дальнейшего роста курса доллара по отношению к рублю. Эксперты сходятся в мнении, что потребителям не стоит ждать резкого падения цен на бензин. Скорее всего, в ближайшей перспективе стоимость топлива снизится незначительно».

Справка

Из чего складывается розничная цена бензина в России:

  • стоимость сырой нефти – 21%
  • расходы на производство – 6%
  • транспортировка – 8%
  • розничная надбавка – 5%
  • Налоги и акцизы (НДС, НДПИ и пр.) – 60%.