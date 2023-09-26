Британская компания Bo показала «самый сложный» электросамокат в мире

«Это первая в мире система динамической стабилизации рулевого управления, разработанная Bo для установления нового эталона управляемости и повышения уверенности водителя. Эта запатентованная технология, полностью интегрированная в шасси Bo, помогает и стабилизирует рулевое управление на неровностях, уклонах и выбоинах, обеспечивая водителю идеальный комфорт и контроль. Новички и опытные гонщики часто называют стабильность своей главной задачей при езде по смешанной местности», — рассказали в компании.