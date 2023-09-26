Британская компания Bo показала «самый сложный» электросамокат в мире
Британская компания Bo представила электросамокат «M», который производитель считает «самым сложным» электросамокатом в мире. Об этом сообщает Electrek.
Производство новой модели ужа началось. Согласно релизу, Bo M предназначен для городской езды — в компании утверждают, что эта модель сможет обеспечить самую плавную и стабильную езду среди всех электросамокатов своего класса.
Одной из главных особенностей модели называют технологию Safesteer, которая позволяет стабилизировать рулевое управление на пересеченной местности.
«Это первая в мире система динамической стабилизации рулевого управления, разработанная Bo для установления нового эталона управляемости и повышения уверенности водителя. Эта запатентованная технология, полностью интегрированная в шасси Bo, помогает и стабилизирует рулевое управление на неровностях, уклонах и выбоинах, обеспечивая водителю идеальный комфорт и контроль. Новички и опытные гонщики часто называют стабильность своей главной задачей при езде по смешанной местности», — рассказали в компании.
Кроме того, Bo M получил мотор-концентратор мощностью 1200 Вт, обновлённую секцию шасси и аккумулятор емкостью в 655 Втч, который обеспечивает запас хода до 50 км. Первые поставки нового скутера должны начаться в ноябре. Цена Bo M приблизительно равна 2 430 долларам США.
Ранее появилась информация, что владельцев электросамокатов в России могут обязать сдавать экзамен на знание ПДД.