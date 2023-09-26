В Германии выступили против ввода тарифов на электромобили из Китая

«Сегодня опечатываются автомобили, завтра химическая продукция, и каждый отдельный шаг сам по себе делает мир беднее. Мы должны быть уверены, что производим наши электромобили конкурентоспособно – для Германии и для мировых рынков», — заявил Виссинг.