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В Германии выступили против ввода тарифов на электромобили из Китая

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил, что Евросоюз не должен вводить тарифы на китайские электромобили. Об этом сообщает Carscoops.

В Германии выступили против ввода тарифов на электромобили из Китая
© globallookpress.com

По мнению немецкого министра, вместо этого автопроизводители должны сосредоточиться на конкуренции с китайскими электромобилями. Он также добавил, что изоляционистская политика, к которой относится инициатива введения тарифов, только навредит немецкой экономике.

«Сегодня опечатываются автомобили, завтра химическая продукция, и каждый отдельный шаг сам по себе делает мир беднее. Мы должны быть уверены, что производим наши электромобили конкурентоспособно – для Германии и для мировых рынков», — заявил Виссинг.

Ранее Евросоюз начал антисубсидиарное расследование в отношении электромобилей китайского производства.

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