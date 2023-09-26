В Германии выступили против ввода тарифов на электромобили из Китая
Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил, что Евросоюз не должен вводить тарифы на китайские электромобили. Об этом сообщает Carscoops.
По мнению немецкого министра, вместо этого автопроизводители должны сосредоточиться на конкуренции с китайскими электромобилями. Он также добавил, что изоляционистская политика, к которой относится инициатива введения тарифов, только навредит немецкой экономике.
«Сегодня опечатываются автомобили, завтра химическая продукция, и каждый отдельный шаг сам по себе делает мир беднее. Мы должны быть уверены, что производим наши электромобили конкурентоспособно – для Германии и для мировых рынков», — заявил Виссинг.
Ранее Евросоюз начал антисубсидиарное расследование в отношении электромобилей китайского производства.