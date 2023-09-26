Из-за политики Сунака в Британии могут упасть продажи электромобилей

По мнению аналитиков, продажи электромобилей в Великобритании могут значительно упасть из-за текущей политики премьер-министра Риши Сунака. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты отмечают, что рост продаж электромобилей в Великобритании находится на одном из самых низких мест во всей Европе. По мнению аналитиков, это происходит из-за отсутствия инфраструктуры зарядных станций, а также решения Сунака отложить запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — считалось, что такой запрет поможет большинству водителей Великобритании постепенно перейти на электромобили.

Источник сообщает, что решение отложить запрет «привело к замешательству» автопроизводителей и инвесторов. Аналитики полагают, что возникшая из-за этого решения неопределённость может ещё сильнее задержать расширение инфраструктуры зарядных станций.

«Это грозит подорвать стремление страны отказаться от традиционных автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Только подтвердив нашу приверженность развитию инфраструктуры электромобилей, укрепив стимулы и возродив доверие инвесторов и потребителей, Великобритания сможет вернуть утраченные позиции и позиционировать себя среди ведущих стран Европы по внедрению электромобилей», — заявил аналитик-исследователь Джейми Мауле.