Губернатор Калужской области анонсировал возобновление работы завода Volvo

"На следующей неделе мы встречаемся с новым руководителем, и мы вам об этих планах расскажем, о том, что мы планируем делать, в какие сроки. Я знаю, что в этом году уже планируется возобновление работы предприятия. На полную мощность оно выйдет уже следующем году", - сказал Шапша.